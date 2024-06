Polska ma problem. Tusk nakłoni KE do zmiany zdania?

– To, że my jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, nie definiuje jeszcze ostatecznie, jakiego typu rekomendacje czy sugestie, co mamy zrobić, powstaną. Mam prawo przypuszczać, że Komisja, przygotowując takie rekomendacje, weźmie bardzo serio pod uwagę fakt, że my musimy wydawać tyle na obronę" – powiedział Tusk podczas briefingu.

Premier podkreślił, że znajduje "bardzo dużo zrozumienia w Komisji dla tej polskiej specyficznej sytuacji".

W połowie czerwca Komisja Europejska poinformowała, że uzasadnione jest wszczęcie wobec Polski procedury nadmiernego deficytu (ang. excessive deficit procedure, EDP). Komisja zamierza zaproponować Radzie otwarcie procedury EDP w lipcu 2024 r.

Resort finansów wskazywał wcześniej, że zgodnie z postulatem Polski popieranym przez inne kraje członkowskie, zwiększone wydatki obronne będą stanowiły czynnik łagodzący w procedurze nadmiernego deficytu, a także uwzględniane w pakiecie inwestycji pozwalających wydłużyć ścieżkę korekty nadmiernego deficytu z 4 do 7 lat.

Problemy z finansami

W połowie czerwca eksperci przeanalizowali komunikat Ministerstwa Finansów w zakresie wykonania budżetu. "We właśnie podanych danych zaszyte jest potężne niebezpieczeństwo – nazywa się VAT Najważniejszy podatek dla polskiego budżetu, bo to na nim jest on budowany. VAT jest jak tlen. Bez niego budżet zaczyna się dusić. A wpływy są dużo niższe, niż zakładano w budżecie" – alarmuje portal wyborcza.biz.

Na ten rok 2024 zaplanowano 316,4 mld zł wpływów z VAT. Jednak, aby zrealizować tę prognozę, VAT musi wzrosnąć o 72 mld zł, czyli o prawie 30 proc. "Aby wykonać prognozę budżetową VAT na 2024 w kolejnych miesiącach (VI-XII) musiałyby rosnąć o 37% r/r. To dwa razy szybciej niż średnio po pięciu miesiącach" – wskazuje Sławomir Dudek, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów w serwisie X.

Przyjęta w kwietniu 2023 r. przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się o 6,1 pkt proc. do ok. 4,3 proc. potencjalnych wpływów w 2021 r.

