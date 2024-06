Uroczystość Świętych Piotra i Pawła. Papież: Otwórzcie drzwi Kościoła

W uroczystość św. Piotra i Pawła papież Franciszek zaprosił wiernych katolików, w tym niedawno mianowanych arcybiskupów metropolitów, którzy otrzymali dziś paliusze, aby "otworzyli drzwi” Kościoła i naśladowali przykład dwóch wielkich apostołów Rzymu. Zadaniem każdego katolika, wskazywał papież, jest, aby wszyscy ludzie mogli poznać i doświadczyć miłości Boga.

– Jubileusz będzie czasem łaski, w którym otworzymy drzwi święte, aby każdy mógł przekroczyć próg tego "żywego sanktuarium", którym jest Jezus – powiedział Ojciec Święty w homilii podczas mszy odprawionej w Watykanie 29 czerwca.

Wiara Piotra i Pawła

Zwracając się do tysięcy zgromadzonych w Bazylice św. Piotra papież Franciszek podkreślił znaczenie "wyzwolenia” i łaski Bożej w życiu tych dwóch wielkich ewangelizatorów.

– Kiedy św. Piotr został uwolniony z więzienia, uświadomił sobie, że to Pan otwiera drzwi. On zawsze idzie przed nami. Drzwi więzienia otworzyły się same mocą Boga – powiedział papież.

W przypadku drugiego z apostołów, po dramatycznym nawróceniu, które nastąpiło po spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem w Damaszku, św. Paweł odkrył "łaskę słabości” i zakończył swoje zaciekłe prześladowanie Kościoła. Doświadczenie własnych słabości doprowadziło Pawła do oparcia się na mocy Bożej w głoszeniu Ewangelii.

– Podczas swojej podróży do Antiochii z Barnabą, Paweł używa obrazu otwartych drzwi. Obaj zgromadzili Kościół i opowiedzieli wszystko, co Bóg z nimi uczynił i jak otworzył drzwi wiary dla pogan – wskazał papież.

Podczas swojej homilii Ojciec Święty przypomniał także kardynałom, arcybiskupom, księżom, osobom zakonnym oraz wiernym świeckim obecnym na mszy św., aby "nauczyli się mądrości otwierania drzwi” i nie ulegali "pocieszającej, skierowanej do wewnątrz religijności”.

