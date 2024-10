III Edycja Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Podczas dwóch dni Kongresu odbyło się 18 debat tematycznych. Tytuły debat są myślami Błogosławionego Księdza Jerzego. Tematyka debat była związana z „Katolicką nauką społeczną" w nauczaniu bł. ks. Jerzego.

W Kongresie wzięło udział ponad 400 osób ze wszystkich zakątków naszej Ojczyzny, w tym reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia ponad 90 prelegentów, w tym m.in.: Kapłanów, świadków życia bł. ks. Jerzego, związkowców, licealistów, studentów, nauczycieli, przedstawicieli środowisk akademickich, przedstawicieli instytucji państwowych, rolników, przedsiębiorców, samorządowców, członków wspólnot katolickich oraz organizacji pozarządowych.

Dodatkowymi wydarzeniami było podpisanie Karty Akademii Własności Pracowniczej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz gala wręczenia laureatom Nagród Społecznych bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Przygotowania do organizacji Kongresu odbyły się we ścisłej współpracy z Partnerami Strategicznymi Kongresu czyli Fundacją im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”, Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Bydgoskiej im. bł. Biskupa Michała Kozala, Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Włocławskiej we Włocławku im. bł. Stefana Wyszyńskiego oraz Regionem Bydgoskim i Regionem Toruńsko-Włocławskim NSZZ „Solidarność”.

Udział w III edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki był bezpłatny. Organizatorzy nadal proszę o modlitwę w intencji dusz w czyśćcu cierpiących, dołączenie do zespołów osób zaangażowanych w promocję kultu bł. ks. Jerzego oraz dowolną, płynącą z serca, darowiznę, na pokrycie kosztów organizacji Nagród Społecznych bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz III edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Szczegółowe informacje dotyczące tematów debat i składu ich uczestników III edycji Kongresu dostępne są na stronie www.xjerzy.pl

Patronat medialny nad tym inicjatywami objął m.in.: Tygodnik Do Rzeczy.