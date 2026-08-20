„Mistyczka” zostanie pokazana przedpremierowo 23 sierpnia 2026 roku

Przez lata Alicja Lenczewska prowadziła zwyczajne życie. Z czasem zaczęła jednak szukać odpowiedzi na pytania o sens życia i własne miejsce w świecie. Przełomem okazało się doświadczenie duchowe, które skierowało ją na zupełnie inną drogę. Swoje przeżycia zaczęła zapisywać w dziennikach, a po jej śmierci zapiski zostały poddane rozeznaniu przez specjalnie powołaną komisję.

Historia Lenczewskiej stała się punktem wyjścia dla filmu „Mistyczka”. Twórcy chcieli pokazać ją nie jako odległą, pomnikową postać, lecz jako kobietę z charakterem, wadami i własnymi słabościami.

— Żyjemy w czasach, w których ludzie – mając tak wiele – wciąż poszukują czegoś, co nada ich życiu sens i wypełni pustkę w sercu — mówi Andrzej Kocuba, współtwórca filmu.

Jego zdaniem historia Lenczewskiej może być bliska współczesnym widzom właśnie dlatego, że nie była ona zakonnicą żyjącą za murami klasztoru, ale świecką kobietą, która przez lata szukała szczęścia w świecie kariery, sukcesu i realizacji własnych pragnień.

Film ma być nie tylko biografią, ale również próbą postawienia pytań o sens życia, relacje z innymi ludźmi i duchowość.

W główną bohaterkę wcieliła się Dorota Chotecka. Aktorka podkreśla, że historia Lenczewskiej niesie przesłanie, które może zainteresować nie tylko osoby wierzące. — Dla każdego z nas jest nadzieja i szansa – że możemy się zmienić i zmieniamy się! Więc każdy z nas może dać sobie szansę — mówi Dorota Chotecka.

Aktorka zwraca również uwagę na wiek bohaterki. Lenczewska dopiero w dojrzałym okresie życia zaczęła w pełni rozumieć, czego szuka. — Dopóki nie wydaliśmy ostatniego tchnienia, możemy wszystko w swoim życiu zmienić — podkreśla Chotecka.

„Mistyczka” zostanie pokazana 23 sierpnia 2026 roku w ramach cyklu „Lato z Rafaelem”. Będzie to przedostatni pokaz tegorocznej wakacyjnej serii. Na zakończenie cyklu, 30 sierpnia, widzowie zobaczą francuską komedię „Camino dla opornych”. Według informacji organizatorów film we Francji przyciągnął do kin ponad milion widzów.

Oficjalna premiera filmu „Mistyczka” odbędzie się 11 września 2026 roku. Tego dnia produkcja trafi do kin w całej Polsce.

„Lato z Rafaelem” jest cyklem wakacyjnych pokazów filmowych. Lista kin i informacje o pokazach można znaleźć na stronie: www.rafaelfilm.pl

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