Niemcy: Rząd ostrzega Żydów przed noszeniem jarmułek

Felix Klein ostrzegł Żydów przed zakładaniem jarmułek (po hebrajsku kipa) w niektórych częściach kraju. Powód? Wzrost antysemityzmu.

Według danych rządu w Berlinie w 2018 r. w Niemczech popełniono 1646 przestępstw z nienawiści wobec Żydów. To wzrost o 10 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Więcej było również fizycznych ataków na Żydów. W 2018 r. odnotowano 62 takie przypadki, natomiast rok wcześniej – 37.

Minister sprawiedliwości Niemiec Katarina Barley powiedziała w wywiadzie dla gazety "Handelsblatt", że wzrost zachowań antysemickich jest "wstydliwy dla naszego kraju", a pełnomocnik rządu ds. walki z antysemityzmem wezwał policjantów, nauczycieli i prawników do odbycia szkoleń wyjaśniających, co jest, a co nie jest antysemityzmem.

Jak informuje BBC, organizacje żydowskie uważają, że antysemityzmowi i nienawiści wobec różnych mniejszości w Europie sprzyja wzrost popularności skrajnie prawicowych grup i partii, m.in. Alternatywy dla Niemiec (AfD).

