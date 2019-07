Izraelski minister edukacji wierzy w konwersję gejów

Rafi Perec uważa, że dzięki odpowiedniej terapii, osoba homoseksualna może stać się heteroseksualną. Zapytany przez izraelski Kanał 12, czy opowiada się za tak zwaną terapią konwersyjną, Perec powiedział: „Myślę, że można”. Jak przyznał, ma rozległą wiedzę na ten temat.

Jednak na tym nie koniec – izraelski polityk, który jest także rabinem stwierdził, że sam dokonał "konwersji" na swoim uczniu. Uczeń miał podejść do niego i powiedzieć mu, że jest gejem. Minister opowiedział, że przytulił go, był dla niego miły i starał się pomóc mu „dobrze zrozumieć siebie, by następnie mógł sam zdecydować”.

Wypowiedź ministra edukacji wywołała oburzenie. Oświadczenie w tej sprawie wydał już premier Benjamin Netanjahu. Szef rządu Izraela skrytykował wypowiedź swojego ministra. "Uwagi ministra edukacji dotyczące społeczności gejowskiej są nie do przyjęcia i nie odzwierciedlają stanowiska rządu, któremu kieruję” – stwierdził Netanjahu w oświadczeniu.