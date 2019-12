"Bożonarodzeniowy cud". Spędził pod lawiną pięć godzin i przeżył

Tę niezwykłą historię opisuje m. in. BBC. 26-letni mężczyzna, który przeżył przygnieciony przez śnieżną lawinę, może śmiało mówić o niesamowitym szczęściu.

Gdy urwał się kontakt z mężczyzną, jego rodzina poinformowała ratowników. Funkcjonariusze usłyszeli, że bliskim zaginionego udało się z nim połączyć, ale w słuchawce telefonu usłyszeli jedynie trzaski.

Szybko zorganizowano szeroką akcję ratunkowo-poszukiwawczą. Dzięki detektorowi lawinowemu, który co sekundę emituje sygnał elektromagnetyczny i pozwala odszukiwać osoby znajdujące się pod śniegiem, ratownicy dotarli do uwięzionego pod lawiną mężczyzny. Ten zaś nie tylko przeżył, ale został wyciągnięty spod śniegu przytomny i bez większych obrażeń. Do szpitala przewieziono go z objawami hipotermii.

Ratownicy nazwali całą sytuację "bożonarodzeniowym cudem". – Nie można poruszać się pod takim śniegiem – powiedział Stefan Schröck, zastępca szefa ratownictwa górskiego w Styrii w rozmowie ze stacją telewizyjną ORF. – Mężczyzna miał ogromne szczęście, że miał wystarczająco dużą kieszeń powietrzną pod kocem śniegu – wyjaśnił.

Ratownicy wskazują, że przeżycie pięciu godzin pod lawiną zdarza się raz na 20 lat. Szanse na przetrwanie drastycznie maleją już 15 minut po zejściu lawiny.