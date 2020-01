"Boże Ciało" z nominacją do Oscara

"Boże Ciało" to historia 20-letniego Daniela, który odsiaduje wyrok w zakładzie poprawczym. Chłopak zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Gdy udaje się na warunkowym zwolnieniu do pracy w zakładzie stolarskim, trafia do miejscowego kościoła, gdzie omyłkowo zostaje wzięty za duchownego. Daniel wykorzystuje okazję i wciela się w wymarzoną nową rolę.

W postać 20-letniego Daniela wcielił się Bartosz Bielenia. W obsadzie znaleźli się również Zdzisław Wardejn, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota.

Według nominacji ogłoszonych dzisiaj w Samuel Goldwyn Theater w Beverly Hills, "Boże Ciało" powalczy o statuetkę z takimi obrazami, jak: "Parasite" Bonga Joon-Ho, "Kraina miodu" Ljubomira Stefanowa, "Ból i blask" Pedro Almodovara oraz "Nędznicy" Ladja Ly.