"Wymazanie Polski z dziejów II wojny światowej". Makowski o obchodach w Jerozolimie

Publicysta "Do Rzeczy" zwraca uwagę, że w filmie o historii II wojny światowej, który puszczono na Światowym Forum Holokaustu wprost stwierdzono, że to Armia Czerwona jako pierwsza stanęła do walki z nazistami. "Wojna de facto zaczyna się w 1942 od Stalingradu. Nic na temat jej wybuchu, sowieci jako główni wyzwoliciele Europy" – czytamy we wpisie Makowskiego.

Zdaniem publicysty Światowe Forum Holokaustu w warstwie narracji historycznej oznacza "wymazanie Polski z dziejów II wojny światowej". Uczestnicy obchodów jednoznacznie marginalizowali rolę Aliantów Zachodnich oraz gloryfikowali Armię Czerwoną.