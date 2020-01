Papiestwo do remontu

Burza, która nastąpiła przed wydaniem książki kard. Roberta Saraha i Benedykta XVI poświęconej celibatowi katolickich kapłanów, ucichła tak szybko, jak wybuchła. Książka ukazała się – mimo wątpliwości podanych przez sekretarza papieża emeryta abp. Georga Gänsweina – jako pozycja dwóch autorów, a nie jako książka kardynała „z udziałem Benedykta XVI”. Mówi się wprawdzie, że kolejne wydania mają już pojawiać się w takiej formule. Jednak co to właściwie znaczy? Co znaczą kolejne wydania w świecie dodruków?