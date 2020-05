147 ofiar śmiertelnych w ciągu doby. Jak wygląda sytuacja w Niemczech?

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zwiększyła się o 24 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Od ponad tygodnia RKI notuje na terenie Niemiec mniej niż 200 zgonów dziennie.

Minionej doby obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 1209 osób, co oznacza spadek o 75 przypadków w stosunku do danych z czwartku. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 167300 – przekazał RKI.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii – 43905, w Nadrenii Północnej-Westfalii - 34522 i w Badenii-Wirtembergii – 32898.

Około 1800 chorych na COVID-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych. Ogółem wyzdrowiało ok. 141,7 tys. zakażonych. Jest to 84 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w Niemczech.

Czytaj także:

Koronawirus w USA. Od kwietnia codziennie umiera ponad 1000 osób