Uczniów poproszono, aby opisali różne rodzaje pornografii. Szkoła przeprasza

– Moja córka to wciąż dziecko, wciąż wierzy w magiczne elfy, a jej sypialnia ozdobiona jest kucykami My Little Pony. Jest bardzo naiwna i niewinna – tłumaczy matka 11-latki, która otrzymała w szkole szokujące zadanie domowe. Po interwencji grupy rodziców, szkoła przeprosiła.

Sytuacja miała miejsce w szkole w brytyjskim mieście Kingston upon Hull, w hrabstwie East Riding of Yorkshire. Jak opisuje serwis "Daily Mail" matka 11-letniej dziewczynki zorientowała się, dziewczynka w ramach pracy domowej ma opisać m.in. różnice pomiędzy "miękką" a "twardą" pornografią. Dzieci z 7,8 i 9 klasy otrzymały taką pracę domową w ramach lekcji z edukacji osobistej, społecznej i zdrowotnej. Uczniowie w wieku 11-14 lat mieli opisać rożnego rodzaju zachowania seksualne, a także pojęcia takie "miękką" i "twardą" pornografia, handel ludźmi czy okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Jak opisuje matka 11-letniej uczennicy, to co jej córka znalazła w internecie po wpisaniu wspomnianych haseł "zniszczyło" jej umysł i przestraszyło do końca życia. Po złożeniu skargi przez rodziców, szkoła przeprosiła za sytuację. Dyrektor placówki tłumaczył, że nauczyciele nie oczekiwali od dzieci, że te będą wyszukiwały wspomnianych terminów w internecie. Czytaj także:

