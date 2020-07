Bohater udaremnił rzeź we francuskim kościele

W nocy z soboty na niedzielę człowiek ubrany w polowy mundur wojskowy próbował samurajskim mieczem atakować ludzi w dyskotece w Le Blanc-Mesnil. Został odparty przez ochroniarzy, wezwana policja nie przyjechała jednak na miejsce.

O 7 nad ranem ochroniarz Nino zamykając dyskotekę zauważył, że ten sam człowiek kieruje się na skateboardzie do pobliskiego kościoła, trzymając w ręku karabin i krzycząc „Allahou akbar!” (Allah jest wielki). Będąc pewien, że człowiek ten zamierza dokonać rzezi, potrącił go lekko od tyłu samochodem. Zamachowiec spadł ze skatebordu jednak podniósł się i zaczął celować w Nino, który wówczas potrącił go drugi raz, wyskoczył z samochodu, odrzucił jego karabin na bok, oszołomił wymierzając mu dwa ciosy w głowę, rozbroił z miecza oraz z pomocą kilku osób z kościoła obezwładnił go do czasu przyjazdu policji. Nino przyznał w wywiadach, że obawiał się, że zginie, jednak zrobił co do niego należało i nie uważa się za bohatera.

Zatrzymany miał promil alkoholu we krwi; jego półautomatyczny karabin był załadowany ostrą amunicją i gotowy do strzału; w jego domu znaleziono dodatkowo dwa karabiny. Zamachowiec nie był znany francuskim służbom jako osobnik islamistycznie zradykalizowany.

We Francji w ostatnich tygodniach doszło do nasilenia ataków na tle religijnym, wycelowanych w chrześcijan. Po pożarze katedry w Nantes 18 lipca br., prawdopodobnie umyślnie spowodowanym, 20 lipca doszło do podpalenia w opactwie Świętego Marcina w Ligugé pod Poitiers. Na początku lipca skrajnie lewicowa organizacja La Ligue de défense noire africaine (Czarno-afrykańska liga obrony) domagała się ogołocenia Kościoła katolickiego z jego dóbr w ramach zadośćuczynienia za rzekomy udziału w handlu niewolnikami a następnie jego całkowitej likwidacji.

Oficjalne statystyki francuskiego MSW podają za rok 2019 aż 1052 przestępstw kwalifikowanych jako akty antychrześcijańskie, 657 aktów antysemickich oraz 154 aktów antymuzułmańskich.