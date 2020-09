Sycylia ma dość

"Druga fala epidemii jest do uniknięcia". Zaskakujące słowa francuskiego ministra

Mimo niepokojącego wzrostu liczby zakażeń we Francji druga fala epidemii koronawirusa jest do uniknięcia – oświadczył we wtorek minister zdrowia Olivier Veran. Poinformował, że działająca przy rządzie Rada Naukowa popiera skrócenie...