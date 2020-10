Radykałowie przenikają do szkół

We wrześniu opublikowana została głośna książka byłego inspektora generalnego francuskiej oświaty, zatytułowana „W jaki sposób pozwolono islamizmowi przeniknąć do szkoły” (fr. Comment on a laissé l’islamisme pénétrer l’école). Książka jest o tyle nietypowa, że jej autor jest człowiekiem o poglądach otwarcie lewicowych, darzący dużą antypatią partię Marine Le Pen i wszelkie prawicowe „populizmy”, które posądza o ksenofobię i stawia prawie na równi z islamistami.