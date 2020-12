Nowe informacje ws. próby otrucia Aleksieja Nawalnego

Michał Siergiejevicz / CC BY 2.0

Portale Bellingcat i The Insider, we współpracy z "Der Spiegel" i CNN ustaliły tożsamość trzech agentów FSB, którzy podążali za opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym w dniu próby otrucia go nowiczokiem.

Dziennikarzom śledczym udało się zidentyfikować trzech mężczyzn. To dwaj lekarze – Aleksiej Aleksandrow i Iwan Osipow oraz Władimir Panajew. Wszyscy są ekspertami Federalnej Służby Bezpieczeństwa ds. broni chemicznej. Według najnowszych doniesień, zgromadzonych na podstawie danych telekomunikacyjnych, adresowych i lotniczych, trójka agentów była wspierana przez co najmniej pięciu innych funkcjonariuszy FSB. Mężczyźni komunikowali się ze sobą, a nagły wzrost kontaktów nastąpił tuż przed próbą otrucia Nawalnego. Dane zebrane przez Bellingcat wskazują, że Rosjanin był śledzony przez służby podczas 30 podróży po kraju w 2017, 2019 i 2020 roku. Portal nie wyklucza, że opozycjonistę próbowano otruć już wcześniej. W trakcie śledztwa odkryto również "dane telekomunikacyjne i transportowe, które mocno sugerują, że sierpniowy zamach na życie Nawalnego został zlecony przez najwyższe kręgi Kremla". 20 sierpnia opozycjonista poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Na życzenie rodziny trafił do kliniki w Berlinie. Na oddziale intensywnej terapii spędził 24 dni. Przeprowadzone w Niemczech testy wykazały, że Nawalny został otruty nowiczokiem. To samo potwierdziły później labolatoria we Francji i Szwecji.

