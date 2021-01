Szczepią ludzi w katedrze. Ustawiła się długa kolejka

Ponieważ katedry w Lichfield w środkowej Anglii i w Salisbury w południowej, w trakcie lockdownu pozostają zamknięte, ich dziekani zaoferowali tymczasowe przekształcenie świątyń w centra szczepień.

Już w piątek ruszyły szczepienia w Lichfield w hrabstwie Staffordshire. Wybudowana w latach 1195-1340 świątynia znana jest m.in. z tego, że jest jedyną średniowieczną katedrą w Anglii z trzema iglicami.

"Ludzie przychodzą po uzdrowienie"

– To prawdziwy promyk nadziei po bardzo mrocznym roku i cieszymy się, że możemy zaoferować to miejsce jako przyjemną, przestronną, pozwalającą na społeczny dystans przestrzeń, w której mogą się odbywać szczepienia. Mam nadzieję, że będzie to symbol tego, jak wszystkie społeczności mogą się zjednoczyć, aby ułatwić dystrybucję tej niesamowitej szczepionki – powiedział dziekan katedry w Lichfield, Adrian Dorber, a reprezentujący Lichfield w Izbie Gmin konserwatywny poseł Michael Fabricant napisał na Twitterze, że dziś, tak samo jak w średniowieczu, ludzie przychodzą do tej katedry po uzdrowienie.

W sobotę natomiast szczepienia rozpoczęły się w katedrze w Salisbury, wybudowanej w latach 1220-1258 i uznawanej za jeden z najświetniejszych przykładów gotyku angielskiego.

– Jesteśmy dumni, że możemy odegrać rolę w tym ratującym życie programie szczepień, który daje prawdziwą nadzieję w tych trudnych czasach. Pracownicy naszej lokalnej służby zdrowia i ich pacjenci zostaną ciepło powitani w swojej katedrze, a my zapewniamy ich o naszej nieustającej modlitwie – powiedział dziekan katedry Nicholas Papadopulos i dodał: – Wątpię, aby ktokolwiek otrzymał zastrzyk w otoczeniu, które jest piękniejsze niż to, więc mam nadzieję, że to uspokoi ludzi, gdy będą wchodzić do budynku.

Długie kolejki przed wejściem

W Salisbury dodatkową zachętą była grana w trakcie szczepień muzyka organowa. Wyjątkowe otoczenie okazało się pomocne, bo i w Salisbury, i w Lichfield przed katedrami stały długie kolejki. Organizatorzy szczepień w Salisbury mówili, że mają nadzieję w sobotę zaszczepić tysiąc osób.

Celem brytyjskiego rządu jest zaszczepienie do połowy lutego pierwszą dawką czterech pierwszych grup priorytetowych, czyli wszystkich mieszkańców i pracowników domów opieki, wszystkich osób powyżej 70. roku życia, wszystkich frontowych pracowników służby zdrowia i opieki społecznej oraz wszystkich osób, które z powodu innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie na COVID-19. Liczbę tych osób szacuje się na ok. 14 milionów. Do piątku pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 3,5 mln osób, a drugą – prawie 450 tys.

