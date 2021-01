Europejska Agencja Leków dała zielone światło dla szczepionki AstraZeneca

Teraz decyzję o dopuszczeniu tego preparatu na unijny rynek musi podjąć Komisja Europejska.

EMA zaleciła przyznanie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki dla osób w wieku od 18 lat.

– Trzecią pozytywną opinią rozszerzyliśmy arsenał szczepionek dostępnych dla państw członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu zwalczania pandemii i ochrony obywateli – powiedziała Emer Cooke, dyrektor wykonawcza EMA.

AstraZeneca poinformowała w zeszłym tygodniu, że zmniejszy dostawy w pierwszym kwartale z powodu problemów z produkcją w belgijskiej fabryce. Urzędnik UE cytowany przez Reuters przekazał, że oznacza to, że UE otrzyma w tym okresie 31 milionów dawek, czyli 60 proc. mniej niż pierwotnie ustalono. Zgodnie z umową zawartą w sierpniu, firma miała dostarczyć do UE co najmniej 80 mln dawek w tym okresie. Jak informuje źródło Reutersa, zapisy kontraktu pozwalają też na interpretację, zgodnie z którą zobowiązania AstraZeneca do marca br. sięgają 120 mln dawek.

