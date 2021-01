KE: AstraZeneca zgodziła się opublikować umowę ws. dostaw szczepionek

"Komisja z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie firmy do większej przejrzystości w jej uczestnictwie we wdrażaniu strategii UE w zakresie szczepionek. Przejrzystość i odpowiedzialność są ważne, aby pomóc budować zaufanie obywateli Europy i zagwarantować, że mogą polegać na skuteczności i bezpieczeństwie szczepionek zakupionych na szczeblu UE" – przekazała KE.

Wyraziła też nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie mogła opublikować wszystkie umowy dotyczące zakupów szczepionek.

W zeszłym tygodniu brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny nieoczekiwanie zapowiedział cięcia w dostawach do UE w pierwszym kwartale 2021 r., argumentując, że ma problemy z produkcją w belgijskiej fabryce. Według strony unijnej oznaczałoby to zmniejszenie dostaw o 60 proc., do 31 mln dawek, w okresie do końca marca.

Anonimowy urzędnik UE "bezpośrednio zaangażowany w proces negocjacji", na którego powołuje się agencja Reutera, w piątek poinformował, że AstraZeneca zaproponowała zwiększenie dostaw do 39 mln dawek w pierwszym kwartale. Dla Unii jest to jednak za mało.

Zgodnie z umową zawartą w sierpniu ub.r. firma miała dostarczyć do UE co najmniej 80 mln dawek w tym okresie. Jak informuje źródło Reutersa, zapisy kontraktu pozwalają też na interpretację, zgodnie z którą zobowiązania AstraZeneca do marca br. sięgają 120 mln dawek.

Czytaj też:

Konflikt UE z AstraZeneca. Von der Leyen zabiera głosCzytaj też:

Szczepienia w Polsce. Gdzie najwięcej, a gdzie najmniej?Czytaj też:

Niemcy odradzają szczepionkę AstraZeneca. Jest reakcja koncernu