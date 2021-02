Oskarżony o zamieszki na Kapitolu: Pracowałem dla FBI

Taką informację ujawnił w sądzie adwokat 66-letniego Caldwella, argumentując za zwolnieniem swojego klienta z aresztu, gdzie oczekuje na proces.

Jak podaje "The Hill", Caldwell to weteran marynarki wojennej. Pracował jako szef sekcji w FBI od 2009 do 2010 roku, a także prowadził firmę konsultingową, która wykonywała zlecenia dla kilku agencji rządowych USA.

Policja aresztowała Caldwella 19 stycznia. Ciążą na nim cztery zarzuty federalne, w tym o spisek mający na celu popełnienie przestępstwa i utrudnianie oficjalnego postępowania po wydarzeniach na Kapitolu.

FBI oskarżyło Caldwella także o pomoc w zorganizowaniu grupy ludzi, którzy byli widziani na nagraniu wideo, wyposażeni w wojskowy sprzęt i "agresywnie zbliżali się do Kapitolu".

W związku z zamieszkami, do których 6 stycznia doszło w siedzibie amerykańskiego parlamentu, służby zatrzymały prawie 200 osób. Bilans wydarzeń na Kapitolu to pięć ofiar śmiertelnych, w tym oficer policji.

