WHO naciska na Chiny, by przekazały surowe dane ws. COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) naciska na Chiny, by przekazały jej misji badawczej surowe dane w sprawie początku pandemii koronawirusa – powiedział w sobotę Peter Ben Embarek członek misji, która już wcześniej uskarżała się na utrudnianie przez Pekin dostępu do tych informacji.