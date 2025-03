Wiceminister rolnictwa z Lewicy spowodował wypadek. Będą zarzuty

Do wypadku doszło 5 maja 2023 r. w Lublinie. Poseł Lewicy jadący ul. Fabryczną skręcił w zjazd prowadzący do centrum handlowego. Zatrzymał się, by przepuścić pieszego, ale w tym momencie ścieżką rowerową jechała kobieta, która widząc samochód, zaczęła hamować. – Rowerzystka miała niesprawny rower, nie działał tylny hamulec. Zahamowała, po czym się przewróciła. Zatrzymałem się i udzieliłem jej pomocy. Nie było styku z moim samochodem – tłumaczy Onetowi poseł Jacek Czerniak.

Kobieta złamała rękę. Na miejscu pojawiły się służby, które pomogły poszkodowanej oraz policja. Poseł Lewicy został przebadany alkomatem, był trzeźwy. Całe zdarzenie zostało nagrane przez znajdujący się w tym miejscu monitoring.

– Pan poseł jechał w okolicach ul. Fabrycznej, skręcał w prawo, nie zauważył rowerzystki. Nie doszło do potrącenia, ale kobieta jadąca rowerem się przewróciła. W wyniku zdarzenia złamała rękę – wyjaśnia prokurator Agnieszka Kępka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Jacek Czerniak w żaden sposób nie uchylał się od współpracy – dodała prokuratura.

Wiceminister rolnictwa usłyszy prokuratorski zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego. – W związku z tym, że mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, w wyniku którego spowodowano obrażenia ciała powyżej siedmiu dni, prokurator skierował wniosek o uchylenie immunitetu. Zarzut dotyczy spowodowania wypadku komunikacyjnego. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności – podkreśla Agnieszka Kępka.

Zrzekł się immunitetu

23 stycznia br. zebrała się sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która zajęła się wnioskiem prokuratury z 12 listopada 2024 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Czerniaka. – Sprawa jest zakończona. Przed posiedzeniem komisji poseł dobrowolnie zrzekł się immunitetu – przekazał szef komisji Jarosław Urbaniak.

W rozmowie z Onetem Jacek Czerniak przyznaje, że nie został jeszcze przesłuchany przez prokuraturę i nie usłyszał zarzutu. – Jeżeli będzie zarzut, to sąd to rozstrzygnie. Ja się nie boję. Wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa – zapowiada polityk Lewicy.

