Ważna informacja dla kierowców ciężarówek. Chodzi o przekraczanie granicy

"Porozumiałem się co do większej elastyczności w testowaniu przewoźników, jadących z Wielkiej Brytanii do Francji" - poinformował w niedzielę brytyjski minister transportu Grant Shapps na Twitterze.

twitter

Jak dodał Shapps, od niedzieli od godz. 23 GMT (północ polskiego czasu) kierowcy ciężarówek, którzy wracają do Francji i spędzili w Wielkiej Brytanii mniej niż 48 godzin, nie będą musieli przechodzić testu na obecność koronawirusa.

Kolejne ustalenia dot. przekraczania granic

Na stronie brytyjskiego rządu podano, że władze francuskie uznają także negatywny wyniku testu na koronawirusa przeprowadzony w Irlandii, jeśli został wykonany na mniej niż 72 godziny przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii.

Kierowcy nadal będą musieli uzyskać wynik negatywny testu, jeśli podróżują do Danii, Niemiec lub Holandii bądź jadą do Francji po spędzeniu w Wielkiej Brytanii więcej niż 48 godzin.

Francja w grudniu ubiegłego roku wprowadziła wymóg negatywnego testu na obecność koronawirusa dla kierowców ciężarówek jadących z Wielkiej Brytanii do Francji. Miało to na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wariantu koronawirusa, który został wykryty w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii.