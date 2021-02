Tiger Woods trafił do szpitala. Słynny golfista miał wypadek

Jak donoszą amerykańskie media auto zawodnika uległo poważnym uszkodzeniom. Woods został uwolniony z wraku przez strażaków. Musieli oni użyć jednak specjalistycznego sprzętu. Do wypadku doszło na obrzeżach Los Angeles. Policja ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia. Już teraz wiadomo jednak, że w incydencie nie uczestniczył żaden inny pojazd. Nadal nie są znane przyczyny, dla których zawodnik uległ wypadkowi.

"Pan Woods został wydobyty z wraku auta przez lokalnych strażaków oraz ratowników medycznych przy użyciu sprzętu hydraulicznego, po czym przetransportowany w karetce do pobliskiego szpitala" – poinformowało w oficjalnym komunikacie biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles.

Sam zawodnik przebywa obecnie w szpitalu, gdzie przechodzi operację. Jego życiu ma nie zagrażać niebezpieczeństwo. Odniósł on jednak, według słów agenta zawodnika Marka Steinberga, wiele poważnych urazów nóg.

Najlepszy zawodnik w historii

Tiger Woods to jeden z najlepszych zawodników w historii golfa. Pięciokrotnie zwyciężył w najbardziej prestiżowym turnieju Masters. Trzykrotnie triumfował też w turniejach US Open oraz Open Championship. Przez ponad 600 tygodni (co jest absolutnym rekordem) znajdował się na 1. miejscu światowego rankingu zawodników golfa.

45-letni zawodnik myślał o powrocie do profesjonalnych zawodów. Golfista chciał wziąć udział w zawodach Masters, które mają odbyć się w kwietniu. Przeszkodą miały być jednak bóle kręgosłupa, na które uskarżał się Woods.

Czytaj też:

Caritas Europa i Komisja Konferencji Episkopatów wzywają do sprawiedliwej dystrybucji szczepionekCzytaj też:

Sikorski atakuje PiS. "Oni woleliby, by Trump oszukał"