Sikorski atakuje PiS. "Oni woleliby, by Trump oszukał"

Sikorski gościł na antenie TVN24, gdzie w rozmowie z Moniką Olejnik krytykował ministra spraw zagranicznych.

– Wydaje mi się, że to jest ilustracja skali naszego upadku. W 2014 roku, gdy na 25-lecie pierwszy prawie wolnych wyborów wręczaliśmy nagrody solidarności, zjechał się do Warszawy cały demokratyczny świat. (…) Byliśmy wtedy głównym partnerem USA w promowaniu demokracji –stwierdził były szef MSZ.

– A teraz sekretarz stanu USA musi naciskać na Polskę, by zechciała respektować wolność mediów – dodał.

Sikorski odniósł się do wtorkowej rozmowy Zbigniewa Raua z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Tematem rozmów obu polityków były priorytetowe obszary sojuszniczej współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi w polityce bezpieczeństwa. Obaj ministrowe dyskutowali również o inicjatywie Trójmorza, szkodliwości Nord Stream 2 oraz o sytuacji na Białorusi i skutkach rosyjskiej agresji na Ukrainę.

PiS podobne do Putina

– Gdy przyjrzymy się ideologicznym wyborom PiS-u (…) ta udawana pobożność (…) walka z mniejszościami seksualnymi, etnicznymi (…) To PiS się ideowo od Jednej Rosji na jotę nie różni. Tyle, że się nie lubią –przekonywał Sikorski. Były marszałek Sejmu odniósł się także do sprawy dr. Tomasza Greniucha, który zrezygnował z funkcji pełniącego obowiązki dyrektora wrocławskiego oddziału IPN.

– To jest konsekwentne, pobłażanie naziolkom. (…) to jest próba stworzenia nowopolaka – nacjonalisty klerykała. To szerszy projekt narodowego-socjalizmu. Narodowy w kulturze, socjalistyczny w treści. (…) IPN jest symbolem nacjonalizmu polskiej historiografii – stwierdził.

Ordo Iuris w służbie PiS

Sikorski zaatakował również Instytut Ordo Iuris. Jego zdaniem organizacja służy Prawu i Sprawiedliwości i próbuje narzucać Polsce "wojnę kulturową".

– Ordo Iuris jest awangardą ideologiczną rządu PiS-u. (…) Dziwię się, że polski Kościół daje sobie narzucać agendę przez tą radykalną organizację, której matka i pierwowzór brazylijski przez tamtejszy episkopat została skrytykowana, a we Francji nazwana sektą. (…) Próbuje narzucać Polsce wojnę kulturową, która jest nam zbędna – powiedział poseł PO.

Czytaj też:

Sikorski chciał prowadzić audycję w Radiu Maryja. Napisał do o. RydzykaCzytaj też:

Sikorski atakuje Macierewicza: Bezczelne kłamstwa szarlatana