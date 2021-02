Sprawa Greniucha. Kolegium IPN wydało oświadczenie

9 lutego Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że dr Tomasz Greniuch został powołany na stanowisko p.o. dyrektora wrocławskiego oddziału IPN. Decyzję tę podjął prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, którego kadencja kończy się w lipcu.

Wcześniej Greniuch był naczelnikiem delegatury IPN w Opolu, był też związany z Obozem Narodowo-Radykalnym i to właśnie ten okres w jego życiorysie budził największe kontrowersje. Nominacja wywołała ostry sprzeciw wielu środowisk ze względu m.in. na nazistowskie gesty, jakie w przeszłości wykonywał obecny szef IPN we Wrocławiu.

Przeciwko Greniuchowi protestowali m.in. politycy opozycji. Z kolei w Warszawie doszło do zdewastowania siedziby jednego z oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej. Powodem działania wandala była nominacja Greniucha.

W poniedziałek sam zainteresowany złożył rezygnację na ręce prezesa IPN.

"W związku z zaistniałymi okolicznościami dotyczącymi nominacji dr. Tomasza Greniucha na stanowisko p.o. Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, dalsze pełnienie przez Niego tej funkcji jest niemożliwe. Dr. Tomasz Greniuch złożył na moje ręce rezygnację. Z dniem 22 lutego br. została ona przyjęta przeze mnie" – poinformował w komunikacie na stronie IPN, prezes Instytutu dr Jarosław Szarek.

Oświadczenie Kolegium IPN

W związku ze sprawą dr. Tomasza Greniucha głos zabrało także Kolegium Instytutu. Jego członkowie z zadowoleniem przyjęli rezygnację p.o. dyrektora oddziału we Wrocławiu, jednocześnie wyrażając ubolewanie, że sprawa została rozwiązana tak późno.

"Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej z zadowoleniem przyjmuje decyzję prezesa IPN dr. Jarosława Szarka o przyjęciu rezygnacji pełniącego obowiązki dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu. Jednocześnie wyraża ubolewanie, że rozwiązanie to nastąpiło tak późno, a Kolegium nie zostało poproszone o opinię w procedurze nominacyjnej dr. Tomasza Greniucha na to stanowisko" – napisano w komunikacie na stronie IPN.

Kolegium domaga się także, aby w przyszłości mogło opiniować wszystkie kandydatury na kierownicze stanowiska w Instytucie, także te dotyczące pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

"W związku z tym Kolegium domaga się, aby także nominacje na stanowiska pełniących obowiązki kierownicze osób w IPN były uprzednio przez Kolegium IPN opiniowane" – napisano.

