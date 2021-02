Kidawa-Błońska: IPN nie może istnieć w tej formie. Szkoda pieniędzy na tę instytucję

Zdaniem Kidawy-Błońskiej IPN "jest instytucją czysto polityczną" i obecnie "nie ma racji bytu".

– Ustawa, która spowodowała pogorszenie sytuacji międzynarodowej z Izraelem i USA, teraz nominowanie osób, które nie powinny zajmować takich stanowisk. To sprawia, że ta instytucja w takiej formie nie ma racji bytu. To nie jest instytucja, która bada historię naszego kraju, to instytucja czysto polityczna, która usiłuje napisać inną, nową historię, a przecież nie o to chodzi – mówiła wicemarszałek Sejmu.

– Potrzebna jest instytucja badawcza, ale również dobrze można to robić na uniwersytetach czy w archiwach państwowych. Nie może być działu, który skupiony jest tylko na budowaniu historii potrzebnej partii rządzącej. Szkoda pieniędzy na tę instytucję – podkreśliła Kidawa-Błońska w Polsat News.

Kontrowersyjna nominacja

9 lutego Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że dr Tomasz Greniuch został powołany na stanowisko p.o. dyrektora wrocławskiego oddziału IPN. Decyzję tę podjął prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, którego kadencja kończy się w lipcu.

Wcześniej Greniuch był naczelnikiem delegatury IPN w Opolu, był też związany z Obozem Narodowo-Radykalnym i to właśnie ten okres w jego życiorysie budzi największe kontrowersje. Nominacja wywołała ostry sprzeciw wielu środowisk ze względu m.in. na nazistowskie gesty, jakie w przeszłości wykonywał obecny szef IPN we Wrocławiu.

W poniedziałek prezes IPN poinformował, że Tomasz Greniuch złożył rezygnację.

Czytaj też:

Dymisja Greniucha to za mało dla PO. Chcą też ukarać tych, którzy "tę haniebną decyzję podjęli"Czytaj też:

"Nigdy nie byłem nazistą". IPN wydał komunikat ws. szefa oddziału z WrocławiaCzytaj też:

Tusk: Postulaty likwidacji CBA, IPN i TVP Info są spóźnione