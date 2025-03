150 tys. zł od ministerstwa za 6 odcinków podcastu. "Dzień bez przekrętów dniem straconym!"

Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 189 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 29,5 mln zł w ramach programu "Muzyka" 2025. "Wsparcie z rezerwy" minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanny Wróblewskiej trafi do 52 projektów.

"Celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w kulturze muzycznej niezależnie od gatunkowych podziałów. Dofinansowanie otrzymują zarówno przedsięwzięcia kultywujące najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projekty skoncentrowane na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej. W ramach programu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowane są m.in. festiwale, cykle koncertów, widowiska plenerowe, a także konkursy muzyczne" – przekazał resort w komunikacie.

"Dość przepalania naszych pieniędzy"

"Dzień bez przekrętów w tym rządzie dniem straconym! Dajcie to dalej proszę, bo mnie szlag trafia! Otóż w konkursie Ministra Kultury pt. MUZYKA 2025 przyznano 150.000 tysięcy złotych w trybie »rezerwy ministra«. Słownie (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Za co? Za 6 odcinków podcastu!! Czyli 6 rozmów z naukowcami, dziennikarzami, muzykami o słuchaniu muzyki w Polsce. Policzmy 150:6 to jest... 25 tysięcy za odcinek! Za co ja się pytam?" – zwrócił uwagę na platformie X reporter Wirtualnej Polski Michał Janczura.

"Na innych elementach tego programu się nie znam, ale o podcastach coś wiem. Jak autor dobrze ustawi sobie rozmówców, ogarnie to w kilka godzin. Dwa dni góra! Na stronie firmy, która wygrała konkurs, nie ma żadnych informacji o realizowanych wcześniej podcastach. Jej szef (ma bogate CV trzeba przyznać) też nie wykazuje się wielkim doświadczeniem w tworzeniu i realizacji podcastów" – zaznaczył dziennikarz.

"Próbuję się do nich dodzwonić, ale numer nie odpowiada. Co za pech. No to napiszemy do ministerstwa i firmy. Będzie kilka ciekawych kwestii do wyjaśnienia. Prześledzę i opiszę każdy element realizacji tego projektu za 150 koła!!! Dość przepalania naszych pieniędzy" – dodał.

STX Music Solutions, które otrzymało 150 tys. zł w "trybie rezerwy ministra", opublikowało do tej pory w serwisie YouTube (45 subskrybentów kanału) cztery odcinku z cyklu: "Jakimi jesteśmy słuchaczami muzyki w XXI wieku?". Pierwszy z nich w trzy miesiące od premiery zanotował 1,2 tys. wyświetleń, pozostałe – od ponad 150 do niespełna 500 (stan na 14.03.2025 r.).

Panele dyskusyjne prowadzi dr Stanisław Trzciński, kulturoznawca, ekonomista, doktor nauk o kulturze i religii, nauczyciel akademicki. W przeszłości w mediach społecznościowych nie krył zachwytu m.in. nad działaniami Adama Bodnara, jako Rzecznika Praw Obywatelskich. "Bardzo dziękuję za pełną poświęcenia pracę dla obywateli naszego kraju" – pisał.

