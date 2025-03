Spotkanie Putin-Witkoff. Kreml ujawnia

Witkoff pełni rolę Specjalnego Wysłannika Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód. – Został przyjęty przez Putina w czwartek późnym wieczorem. Witkoff przekazał Putinowi dodatkowe informacje i sygnały. Po tym, jak pan Witkoff przekaże wszystkie informacje otrzymane w Moskwie swojemu przywódcy, podejmiemy decyzję o terminie rozmowy Putin-Trump – przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podczas konferencji prasowej.

Pieskow powiedział, że istnieją podstawy do "ostrożnego optymizmu" w kwestii zakończenia konfliktu w Ukrainie. Zgodził się w tej kwestii z opinią Mike'a Waltza, amerykańskiego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego.

Rzecznik przekazał też, że dokładny termin rozmowy Putina z Trumpem nie został jeszcze ustalony. Dmitrij Pieskow wyraził opinię, że rozmowa prezydentów Rosji i USA "jest konieczna". Dodał, ze przywódca Rosji spotka się w piątek z członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Wojna na Ukrainie szybko się nie skończy. Wywiad USA ujawnia plany Putina

Amerykański wywiad w swoich tajnych raportach podważa gotowość Władimira Putina do zakończenia wojny z Ukrainą, uważając, że nie zmienił on swojego głównego celu – podporządkowania sobie jej w taki czy inny sposób.

Treść raportów, w tym raportu sporządzonego 6 marca, została opisana dziennikowi "The Washington Post" (WaPo) przez osoby zaznajomione z ocenami wywiadu. Jedno ze źródeł powiedziało, że Putin nadal dąży do przejęcia kontroli nad Kijowem i nic nie wskazuje na to, aby wycofał się ze swojego żądania włączenia Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów.

We wtorek Waszyngton i Kijów zgodziły się na 30-dniowe zawieszenie broni, a prezydent USA Donald Trump i jego sekretarz stanu Marco Rubio zaapelowali do Kremla o przyjęcie tej oferty.

– Nawet jeśli Putin zgodzi się na tymczasowe zawieszenie broni, wykorzysta ten czas, aby dać swoim żołnierzom odpocząć i lepiej przygotować ich do kontynuowania wojny – twierdzą obecni i byli urzędnicy amerykańscy.

