Trump: Odbyliśmy dobre i produktywne rozmowy z Putinem

"Wczoraj odbyliśmy bardzo dobre i produktywne rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem"– napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Przywódca USA przekonuje, że "istnieje bardzo duża szansa, że ta straszna, krwawa wojna może wreszcie dobiec końca". Amerykański prezydent wskazał także na "trudne położenie" tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy "znajdują się całkowitym okrążeniu". "Zwróciłem się do prezydenta Putina z gorącą prośbą o oszczędzenie im życia. Byłaby to straszna masakra, jakiej nie widziano od czasów II wojny światowej" – dodał Donald Trump.

Spotkanie Putin-Witkoff. Kreml ujawnia

W czwartek wieczorem Władimir Putin spotkał się z wysłannikiem USA Stevem Witkoffem. Witkoff pełni rolę Specjalnego Wysłannika Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód. – Został przyjęty przez Putina w czwartek późnym wieczorem. Witkoff przekazał Putinowi dodatkowe informacje i sygnały. Po tym, jak pan Witkoff przekaże wszystkie informacje otrzymane w Moskwie swojemu przywódcy, podejmiemy decyzję o terminie rozmowy Putin-Trump – przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podczas konferencji prasowej.

Rzecznik przekazał też, że dokładny termin rozmowy Putina z Trumpem nie został jeszcze ustalony. Dmitrij Pieskow wyraził opinię, że rozmowa prezydentów Rosji i USA "jest konieczna". Dodał, ze przywódca Rosji spotka się w piątek z członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Wojna na Ukrainie szybko się nie skończy. Wywiad USA ujawnia plany Putina

Tymczasem amerykański wywiad w swoich tajnych raportach podważa gotowość Władimira Putina do zakończenia wojny z Ukrainą, uważając, że nie zmienił on swojego głównego celu – podporządkowania sobie jej w taki czy inny sposób.

Treść raportów, w tym raportu sporządzonego 6 marca, została opisana dziennikowi "The Washington Post" (WaPo) przez osoby zaznajomione z ocenami wywiadu. Jedno ze źródeł powiedziało, że Putin nadal dąży do przejęcia kontroli nad Kijowem i nic nie wskazuje na to, aby wycofał się ze swojego żądania włączenia Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów.

Czytaj też:

Zełenski: Putin boi się powiedzieć to wprost TrumpowiCzytaj też:

Trump reaguje na wystąpienie Putina. "Miejmy nadzieję, że postąpi właściwie"