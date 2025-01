Zanim zabraknie popcornu

Zuckerberg ma oczywiście za co przepraszać obecnego prezydenta – elekta, a niedługo już 47. prezydenta USA. Swego czasu odciął mu dostęp do mediów społecznościowych i brał znaczący udział w próbach całkowitego pozbawienia Trumpa dobrego imienia oraz majątku; to on też latami cenzurował internet i wciskał ludziom „łokeistyczny” kit. Teraz wyjaśnia, że zmuszała go do tego administracja Bidena, i zapowiada, że „odchylenie polityczne” fejsbukowych „faktczekerów” odejdzie w przeszłość wraz z nimi samymi, a w życie wejdzie na fejsbuku i instagramie ten sam mechanizm dodawania przez użytkowników „informacji kontekstowych”, który pierwszy zastosował na „Iksie” Elon Musk.