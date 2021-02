Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oblany czerwoną farbą

Transmisję z protestu mężczyzny prowadził na Facebooku profil "Tu Obywatele". Na filmie widać, jak podchodzi on do siedziby Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przy placu Krasińskich w Warszawie. W ręku trzymał transparent "Precz z faszyzmem". Mężczyzna oblał czerwoną farbą ścianę budynku, niszcząc znaki i tablice IPN oraz Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Po chwili mężczyzna wyjął puszkę czerwonego spreju i namalował nią na ścianie symbol Polski Walczącej.

– Jesteśmy przed Instytutem Pamięci Narodowej. Tutaj Zbigniew Komosa stoi z napisem "Precz z faszyzmem". Wszystko to związane jest z tym, że faszyści zostają dyrektorami w tej instytucji. To jest szokujące, natomiast nikt specjalnie na to nie zwraca uwagi – powiedziała osoba prowadząca transmisję.

Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała Komosę. W tej chwili trwa ustalanie, czy budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Od tego zależy, czy mężczyzna odpowie za wykroczenie czy za przestępstwo.

Sprawa Greniucha

Protest mężczyzny miał związek ze sprawą Tomasza Greniucha. 9 lutego Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że dr Tomasz Greniuch został powołany na stanowisko p.o. dyrektora wrocławskiego oddziału IPN. Decyzję tę podjął prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, którego kadencja kończy się w lipcu. Wcześniej Greniuch był naczelnikiem delegatury IPN w Opolu, był też związany z Obozem Narodowo-Radykalnym i to właśnie ten okres w jego życiorysie budzi największe kontrowersje. Nominacja wywołała ostry sprzeciw wielu środowisk ze względu m.in. na nazistowskie gesty, jakie w przeszłości wykonywał obecny szef IPN we Wrocławiu.

W poniedziałek dziennikarz radia RMF FM Robert Mazurek poinformował, że Greniuch zostanie odwołany z zajmowanego stanowiska. Mazurek powołała się na dwa źródła. Według informacji dziennikarza Kolegium IPN uznało nominację Greniucha za "błędną i wyjątkowo szkodliwą".

