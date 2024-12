"Ten rząd musi upaść". Mocna deklaracja kandydata na prezydenta

Marek Jakubiak, niegdyś związany z Kukiz'15, obecnie poseł koła Wolni Republikanie, który zapowiedział swój start w w przyszłorocznych wyborach prezydenckich pojawił się w Koninie na spotkaniu Klubu Gazety Polskie. Złożył tam jednoznaczną deklarację na temat swojej ewentualnej przyszłej współpracy z rządem Donalda Tuska.

Mocna deklaracja Marka Jakubiaka: Prezydent musi być twardy i niewzruszony

– Ważne, żebyśmy nie przegrali prezydenta. Jak prezydent będzie z naszej strony, prawej strony, to musi dojść do zmiany rządu. Nie ma innego wyjścia i nie interesuje mnie, co Tusk na ten temat myśli. Nie wyobrażam sobie współpracy z obecnym rządem – przyznał.

Parlamentarzysta zapowiedział jednocześnie, że jako prezydent RP prawdopodobnie nie podpisałby żadnej ustawy złożonej na jego biurko przez obecną ekipę rządzącą.

– Ten rząd musi upaść i prezydent musi tutaj być absolutnie jak imadło: twardy i niewzruszony – oświadczył.

Wybory prezydenckie 2025. Kto będzie ubiegał się o najwyższy urząd w państwie? Oto kandydaci

Przypomnijmy, że Marek Jakubiak jest jedną z sześciu osób, które ogłosiły swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Oprócz niego, o najwyższy urząd w państwie ubiegać się będą również obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, którego jako obywatelskiego kandydata popiera Prawo Sprawiedliwość oraz marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia i Sławomir Mentzen z Konfederacji. W ostatnich dniach chęć kandydowania wyraził działacz związkowy Piotr Szumlewicz. Z kolei kandydata Lewicy mamy poznać już w najbliższy weekend.

