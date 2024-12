Nawrocki: Jedno z głównych zadań, które przed sobą stawiam

Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek wieczorem z mieszkańcami Gdańska. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że obecnie suwerenność jest Polakom "powoli zabierana". – Jeśli dziś nie zareagujemy, jeśli prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej nie zostanie ktoś, kto bardzo ceni sobie polską suwerenność, to czy tej suwerenności sami z siebie nie oddamy? W zakresie edukacji, w zakresie obronności – mówił.

– Jestem zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej, to jest rzecz naturalna. Ale w UE, która jest unią państw i narodów, zachowujących pełną tożsamość i niezależność w zakresie gospodarki, bezpieczeństwa, edukacji. Bo nie chcę, abyśmy za 20 lat obudzili się w państwie wypełnionym obywatelami UE polskiego pochodzenia. To mnie nie interesuje. Tu jest Polska, a my jesteśmy obywatelami Polski i mamy obowiązki polskie – oznajmił.

Nawrocki: To moja deklaracja

Kandydat na prezydenta złożył deklarację. – Gdy zostanę prezydentem RP, to będę dążył do tego i będę patronował wszystkim procesom, które odnoszą się do rozbudowy Portu Gdańskiego, do budowy portu zewnętrznego w Gdyni, ale także do budowy głębokowodnego terminala w Świnoujściu – oświadczył.

– Nie znajdziecie we mnie orędownika, jeśli krańcem ambicji miałoby być lotnisko w Berlinie, a nie wielkie lotnisko w Polsce. Na pewno lotnisko w Berlinie nie spełnia naszych aspiracji, to rzecz oczywista – stwierdził Nawrocki.

– Gwarantuję, że przywrócenie ładu w polskim wymiarze sprawiedliwości będzie jednym z głównych zadań, które przed sobą stawiam. Bo dzisiaj obywatele, my, państwo, właściwie nie wiemy, kto wydaje wyroki i któremu wyrokowi zaufać, a któremu nie, mówię o debacie publicznej. Powstają jakieś pozaustawowe kategorie neo-sędziów i nie-neo-sędziów. Współczuję nam, obywatelom, zwykłym ludziom, którzy są na tej sali – powiedział Karol Nawrocki.

Przypomnijmy, że swój start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli dotychczas: popierany przez Prawo i Sprawiedliwość prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, Szymon Hołownia z Polski 2050 (wspierany także przez PSL), Sławomir Mentzen z Konfederacji, Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, działacz związkowy Piotr Szumlewicz, prezes Ogólnopolskiej Federacji "Bezpartyjni i Samorządowcy" Marek Woch oraz Magdalena Biejat z Lewicy.

