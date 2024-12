Potężny arsenał jądrowy Chin. Niepokojący raport Pentagonu

Oznacza to, że wobec okresu, do którego odnosił się poprzedni raport, liczba chińskich głowic wzrosła o 100. Chińczycy chcą rozbudowywać swój arsenał do 2035 roku. Jak wskazuje ośrodek Arms Control Association, cały arsenał Rosji i Stanów Zjednoczonych liczy 5 tys. głowic jądrowych, przy czym każde z wymienionych państw może mieć rozmieszczonych do 1550 głowic.

Chińczycy umacniają się na morzu i w powietrzu

Pentagon w swoim raporcie zwraca również uwagę na chińskie prace nad nowym rodzajem pocisków balistycznych, również o zasięgu międzykontynentalnym. Opracowanie tej technologii wymusi zwiększenie produkcji broni jądrowej.

Chińczycy, którzy posiadają największą marynarkę wojenną na świecie, stawiają również na dynamiczny rozwój sił morskich i powietrznych.

Zdaniem Pentagonu ten ostatni zasób Pekinu już teraz odpowiada standardom lotnictwa Stanów Zjednoczonych.

Korupcja w chińskiej armii. To już prawdziwa fala

Problemem chińskiej armii jest jednak – jak to określa Pentagon – "fala korupcji". Proceder dotyczy wysokich rangą oficerów i urzędników.

"Ta fala korupcji dotyka każdej służby w Armii Wyzwolenia Narodowego i mogła zachwiać zaufaniem Pekinu do przywództwa Armii" – czytamy w raporcie amerykańskiego resortu obrony narodowej.

Pentagon zwraca również uwagę, że modernizacja chińskiego wojska przebiegała "nierówno".

Chiny chcą nowego porządku światowego. Ścisła współpraca z Rosją

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych są przekonani, że Pekin dąży do ustanowienia "nowego porządku światowego". Chiny uważają bowiem obecną sytuację międzynarodową za "ograniczającą strategiczne ambicje ChRL". Zdaniem Pekinu jest ona „niekompatybilna z suwerennością, bezpieczeństwem, preferencjami politycznymi oraz interesami rozwojowymi” Chin.

Realizacja planów ChRL odbywa się w coraz bardziej ścisłej współpracy z Moskwą. Oznacza to w praktyce wspieranie rosyjskiego przemysłu wojskowego.

Czytaj też:

Chińskie urządzenia na polskich lotniskach. Niepokojące sygnałyCzytaj też:

Dania ostrzega przed możliwym konfliktem