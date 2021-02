Prezydent zabrał głos ws. kontrowersyjnej nominacji w IPN

"W ostatnich dniach rozmawiałem z prezesem IPN i członkami kolegium Instytutu. Przekazałem jednoznaczne stanowisko Prezydenta @AndrzejDuda, w sprawie nominacji we wrocławskim oddziale. Dyrektorem w IPN może być wyłącznie osoba o nieposzlakowanej opinii" – napisał Kolarski na Twitterze. Widać więc, że prezydent jednoznacznie potępia nominację Tomasza Greniucha.

twitter

Dr Tomasz Greniuch został szefem oddziału IPN we Wrocławiu. Nominacja wywołała kontrowersje ze względu na nazistowskie gesty, jakie w przeszłości wykonywał Greniuch.

9 lutego Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że dr Tomasz Greniuch został powołany na stanowisko p.o. dyrektora wrocławskiego oddziału IPN. Wcześniej był naczelnikiem delegatury IPN w Opolu. Greniuch był związany z Obozem Narodowo-Radykalnym i to właśnie ten okres w jego życiorysie budzi największe kontrowersje.

"Moja rodzina została doświadczona przez oba totalitaryzmy"

Instytut Pamięci Narodowej opublikował komunikatws. szefa wrocławskiego oddziału. "Pierwszym publicznym działaniem po objęciu funkcji Naczelnika Delegatury w Opolu przez dr Tomasza Greniucha było złożenie hołdu ofiarom Nocy Kryształowej w miejscu, gdzie stała opolska Synagoga" – czytamy w stanowisku.

Przywołano też słowa Tomasza Greniucha: "Moja rodzina została doświadczona przez oba totalitaryzmy: niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. Nigdy nie byłem nazistą, za nieodpowiedzialny gest sprzed kilkunastu laty jeszcze raz przepraszam i uważam to za błąd. Symbole i gesty, które wznosiłem to była młodzieńcza brawura, często głucha na zdrowy rozsądek i konsekwencje. Nigdy jednak nie miały one podłoża gloryfikowania totalitaryzmów!".

Czytaj też:

"Platforma usłyszała suwerena". Lempart chwali PO