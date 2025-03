Nawrocki spotka się w Brukseli z Giorgią Meloni. Obecny będzie też Morawiecki

O planowanym spotkaniu z premier Włoch poinformowała telewizja wPolsce24. Przypomnijmy, że w styczniu były premier Mateusz Morawiecki został szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Decyzja zapadła na zebraniu kierownictwa partii jednogłośnie. Były polski premier zastąpił na tym stanowisku Giorgię Meloni, która postanowiła ustąpić ze stanowiska i poprzeć Morawieckiego.

Dobre relacje Morawieckiego z Meloni

Zmiana kierownictwa EKR jest wynikiem wewnętrznych ustaleń w ramach politycznej grupy europejskich konserwatystów. W ramach tych przetasowań przedstawiciel Braci Włochów będzie wiceszefem partii.

EKR jest europejską partią określaną jako prawicowa, zrzeszającą szereg ugrupowań z różnych państw. PiS należy do jej frakcji w Parlamencie Europejskim – frakcja ta liczy 78 europosłów, a jej współprzewodniczącym jest Joachim Brudziński (wiceprezes PiS).

Do nominacji odniosła się w mediach społecznościowych premier Włoch Giorgia Meloni.

"Życzę powodzenia mojemu przyjacielowi Mateuszowi Morawieckiemu, który od dziś obejmuje stery Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wartościowy polityk i lojalny człowiek. Życzę mu dobrej pracy" – napisała Meloni, która wcześniej pełniła tę funkcję.

"Dziękuję tym, którzy zawsze mnie wspierali, i wszystkim naszym przedstawicielom, którzy każdego dnia z pasją realizują swoje europejskie zaangażowanie. Pełnienie funkcji przewodniczącego naszej partii było dla mnie zaszczytem i zaszczytem" – zaznaczyła szefowa włoskiego rządu.

Ustalenia "Do Rzeczy" ws. nominacji Morawieckiego

Jako pierwsi ustalenia w sprawie nominacji Morawieckiego przekazali na łamach tygodnika "Do Rzeczy" Piotr Gociek i Cezary Gmyz. "Uwaga, będzie awans. Mateusz Morawiecki ma zostać przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Z sojusznikami Włochami wynegocjowano, że to on zastąpi Giorgię Meloni" – informowali dziennikarze.

Z późniejszych doniesień "Wprost" wynikało, że o stanowisko to były premier miał zabiegać od zimy ubiegłego roku u premier Włoch. Jak informował tygodnik, w Prawie i Sprawiedliwości panowało przekonanie, że szefowanie EKR nie tylko wzmocni samego Morawieckiego, ale także może przyczynić się do odzyskania władzy przez prawicę.

