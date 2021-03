Nowe przepisy na granicy niemiecko-polskiej

Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie (MV) uchwalił we wtorek najsurowsze w całym RFN przepisy wjazdowe dla osób z sąsiedniej Polski. W przyszłości osoby dojeżdżające do pracy za granicę będą musiały co 48 godzin przedstawiać negatywny test na koronawirusa.

O uchwaleniu nowych przepisów poinformował we wtorek sekretarz stanu Patrick Dahlemann po posiedzeniu gabinetu w Schwerinie. Polska obszarem wysokiego ryzyka? Centra szybkich testów mają zostać uruchomione na przejściach granicznych w Ahlbecku i Linken w tym tygodniu – pisze agencja dpa. Tymi działaniami rząd przygotowuje się do ewentualnego zaklasyfikowania Polski jako obszaru wysokiego ryzyka. W powiecie Pomorze Przednie-Gryfia obserwuje się obecnie spadek liczby zakażeń, ale w całej Polsce liczba infekcji rośnie. Dahlemann powiedział, że Meklemburgia-Pomorze Przednie ma teraz najbardziej rygorystyczny obowiązek testowy ze wszystkich krajów związkowych. Przepisy MV są również surowsze niż federalne przepisy wjazdowe. Niemcy walczą z epidemią W ramach walki z epidemią koronawirusa, od początku kwietnia szczepienia przeciwko COVID-19 w Niemczech mają odbywać nie tylko w centrach szczepień, ale również w gabinetach lekarskich. Zostało to uzgodnione przez ministrów federalnych i ministrów krajów związkowych na Konferencji Ministrów Zdrowia. Oczekuje się, że szczepionka dotrze do lekarzy poprzez normalne kanały hurtowni i aptek. Dotychczasowe punkty szczepień pozostaną na razie na swoich miejscach, a umówione terminy będą dotrzymywane. Do niedzieli 2,5 miliona osób w Niemczech było w pełni zaszczepionych, podało federalne ministerstwo zdrowia. To trzy procent populacji. 5,2 mln osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki.