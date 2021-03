Niebezpieczeństwa Funduszu Odbudowy

Nie licząc urzędników obsługujących i wdrażających plany oraz projekty, deszcz pieniędzy nie przyniesie społeczeństwu dobrobytu. Wystarczy wspomnieć, że New Deal Franklina Delano Roosevelta opóźnił odbudowę gospodarki amerykańskiej po wielkim kryzysie. Tak samo jak po pożodze drugiej wojny światowej to nie plan Marshalla zbudował dobrobyt Europy Zachodniej. Mniej znany jest przykład z antypodów, gdzie całkowitą katastrofą zakończył się wielki program państwowych inwestycji przemysłowych w Nowej Zelandii w latach 70. i 80. XX w. o nazwie Think Big. Wzrosły zadłużenie publiczne, inflacja i bezrobocie, bo zamiast wypracowania spodziewanego przez urzędników zysku do państwowych inwestycji cały czas musiał dokładać podatnik.