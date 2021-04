"To naprawdę bardzo poruszające". Johnson o roli chrześcijan w czasie pandemii

Brytyjski premier Boris Johnson i lider opozycji Keir Starmer w wielkanocnych przesłaniach złożyli hołd działaniom podejmowanym przez kościoły chrześcijańskie oraz wszystkich chrześcijan w czasie pandemii koronawirusa.

Johnson powiedział, że czekoladowe jajka i wielkanocne zajączki nie powinny przesłaniać faktu, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla chrześcijan. Choć wielu z nich nie może obchodzić jej w sposób, jaki by sobie życzyli, swoją postawą w czasie pandemii pokazali oni, że nauki Jezusa Chrystusa i przesłanie o jego śmierci i zmartwychwstaniu "przenikają przez każdy aspekt codziennego życia".

"Dlatego straciłem rachubę liczby przywódców kościelnych i kongregacji, które podjęły działania, aby wspierać nas wszystkich w tych bardzo trudnych czasach. Miliony dobrych Samarytan, każdy z nich pokazuje, jak naprawdę wygląda miłość bliźniego jak siebie samego w Wielkiej Brytanii XXI wieku" - mówił Johnson.

"A zrobiwszy to wszystko podczas najciemniejszych dni pandemii, kościoły w całej Wielkiej Brytanii pomagają nam teraz oświetlić drogę, otwierając swoje drzwi jako centra szczepień. To naprawdę bardzo poruszające” - dodał brytyjski premier.

Podkreślił, że minione 12 miesięcy było bardzo trudne, ale Wielkanoc zawsze przynosi nową nadzieję, a "w tym roku, bardziej niż kiedykolwiek, przynosi obietnicę jaśniejszych dni dla nas wszystkich".

Słowa podziwu z ust lidera opozycji

Starmer, lider opozycyjnej Partii Pracy, powiedział, że jest pełen podziwu dla działań chrześcijan, które podczas pandemii wykonywali na rzecz innych ludzi. "Wspólnota chrześcijańska zawsze była obecna dla zmarginalizowanych i dla tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, ale w ciągu ostatniego roku jaśniało to tak mocno i tak widocznie, że wszyscy mogli to zobaczyć" - mówił.

Jako przykłady wymienił organizowane przez kościoły banki żywności dla potrzebujących, ośrodki szczepień w kościołach, wolontariat czy dbanie o ludzi w najbliższym otoczeniu, którzy potrzebują pomocy.

"Dziękuję za wszystko, co robicie podczas tej pandemii. Dziękuję za całe to wsparcie i ducha wspólnoty. Wiem, że Wielkanoc to szczególny czas dla chrześcijan. To czas nadziei i odnowy. I, jak wychodzimy z tej pandemii, myślę, że te wartości będą tak ważne dla nas jako narodu" - podkreślił Starmer.