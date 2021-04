Szczepienie Angeli Merkel. Wiadomo jaki preparat przyjmie kanclerz

Według informacji portalu dziennika "Die Welt" szefowa rządu zostanie zaszczepiona preparatem koncernu AstraZeneca.

Szczepienie kanclerz i prezydenta

Rzecznik rządu Steffen Seibert już kilka dni temu ogłosił, że kanclerz Merkel zamierza wkrótce poddać się szczepieniu. Kanclerz ma ponad 60 lat i tym samym należy do grona osób, które kwalifikują się do szczepień AstrąZeneką.

Na początku kwietnia prezydent Frank-Walter Steinmeier również zaszczepił się szczepionką tej firmy. – Ufam szczepionkom zatwierdzonym w Niemczech. Dziś otrzymałem pierwszą szczepionkę AstraZeneki. Szczepienia to kluczowy krok na drodze do wyjścia z pandemii – powiedział wówczas szef państwa.

Niemiecka stała komisja ds. szczepień (STIKO) zaleciła pod koniec marca, by szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca podawać wyłącznie osobom powyżej 60. roku życia z powodu danych dotyczących rzadkich przypadków zakrzepicy żył po podaniu tego preparatu.

Liczba zakażeń koronawirusem rośnie

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w czwartek o 29 426, do 3,073 mln; jest to największy przyrost od 8 stycznia. Rząd RFN usiłuje przeforsować surowsze ograniczenia w całym kraju, aby spróbować powstrzymać trzecią falę COVID-19.

Liczba zgonów zakażonych osób wzrosła o 293 do 79 381, podczas gdy wskaźnik nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu dni wzrósł do 160,1 – wynika z danych berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI).

Niemcy zmagają się z bardziej zakaźnym wariantem koronawirusa na pięć miesięcy przed wyborami do Bundestagu, w których chadecy kanclerz Angeli Merkel mają ponieść duże straty. Merkel, sfrustrowana niepowodzeniem niektórych regionów we wprowadzaniu surowszych restrykcji pomimo rosnącej liczby zachorowań, chce, by parlament przyznał rządowi federalnemu tymczasowe uprawnienia do egzekwowania lockdownów związanych z koronawirusem na obszarach z dużą liczba zachorowań - pisze Reuters.

W czwartek w telewizji ARD wicekanclerz Olaf Scholz bronił zmian w ustawie o ochronie przed zakażeniami, która przewiduje godziny policyjne na obszarach, gdy siedmiodniowa zachorowalność na wirusa przekroczy 100 tys. osób. – To pomogło wszędzie, zostało to zrobione w wielu krajach na całym świecie i przyniosło obniżenie wskaźników zachorowalności – wskazał Scholz. Zaznaczył, że trzeba było coś zrobić, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. – Chcemy mieć surowe przepisy – podkreślił.