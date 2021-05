Afryka: Biskupi Konga zaniepokojeni islamizacją kraju

Trwa niestabilna sytuacja na wschodzie Konga, gdzie bojówki, złożone m. in. z milicjantów, prowadzą działania przeciwko ludności chrześcijańskiej. Biskupi informowali o tym m. in. w kwietniu, pisząc w oświadczeniu: „Sytuacja braku bezpieczeństwa na wschodzie to prawdziwa tragedia, która dotyka cały kraj. Rzeczywiście, nie możemy liczyć na rozwój tego kraju, dopóki wschód pozostaje pod kontrolą drapieżników”.

Do apelu nawiązał w swym majowym wystąpieniu biskup Melchisedec Sikuli Paluku, który zaapelował do organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie o interwencję. Opisał on gehennę, przez jaką przechodzą chrześcijanie na terenach opanowanych przez islamistów, gdzie co chwilę powtarzają się porwania chrześcijańskiej ludności.

- Wszyscy ci, którzy zostali porwani przez te grupy terrorystyczne i którym udało się wyrwać z ich szponów, mówią o tym samym: ofiary mają wybór między śmiercią a nawróceniem na islam – mówi bp Paluku.

Postępująca islamizacja

Jednocześnie, wedle świadectwa hierarchy, jak grzyby po deszczu mnożą się nowe meczety, co jest jego zdaniem elementem postępującej „islamizacji kraju” w ramach „wielkiego projektu islamizacji lub wypędzenia lokalnych społeczności chrześcijańskich”.

Organizacja odpowiadająca za terrorystyczną działalność nosi nazwę Sprzymierzonych Sił Demokratycznych (Allied Democratic Forces), co ma na celu ukrycie jej prawdziwego, dżihadystycznego charakteru.

Bierność rządu i milczenie świata

Bp Melchisedec Sikuli Paluku oskarżył o bierność prezydenta Konga Felixa Tshisekedi. Wskazał także na współudział Rwandy w procesie pozyskiwania finansów przez dżihadystów, wydobywających złoża rzadkich minerałów, takich jak koltan, używanych do produkcji urządzeń elektronicznych. „Jak można wyjaśnić, że w sąsiedniej Ruandzie istnieją rafinerie koltanu, skoro ten kraj nie ma żadnego z tych zasobów?” – pyta biskup.

„Kongo nie byłoby Kongiem bez Kościoła” – mówi hierarcha, ubolewając nad milczeniem i biernością świata w sprawie prześladowań chrześcijan. Przywołuje także liczby: „Od 2013 roku w Beni zginęło ponad 6000 osób, a w samym tylko 2020 roku ponad 2000 w mieście Bunia. Co najmniej 3 miliony osób zostało przesiedlonych, a około 7500 porwanych”.

