Mieszkanka Ohio wygrała milion dolarów za zaszczepienie się przeciw COVID-19

22-letnia Abbigail Bugenske powiedziała w czwartek, że mimo wygranej nie planuje rzucać swojej pracy, którą lubi i ma zamiar przekazać część wygranej na dobroczynność.

"Byłam całkowicie zaskoczona, kiedy dostałam telefon. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. To była szalona noc" – cytuje zwyciężczynię lokalna stacja WLWT-5 w Cincinnati.

Gratulacje od gubernatora

Z gratulacjami zatelefonował do Bugenske gubernator Ohio Mike DeWine. "Zadzwonić do kogoś i powiedzieć, że wygrał milion dolarów to wspaniała rzecz" – przyznał.

22-latka skończyła niedawno college i pracuje dla firmy GE Aviation. Jednocześnie podjęła studia magisterskie na Uniwersytecie Stanowym Ohio, gdzie wybrała kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna.

Bugenske jechała z okolic Cincinnati do domu swoich rodziców w okolicach Cleveland, kiedy dowiedziała się o wygranej w loterii Vax-a-Million. "Krzyczałam i moi rodzice myśleli, że coś jest nie tak. (…) A kiedy wykrztusiłam, że wygrałam milion dolarów, będę milionerką, zanim naprawdę zaczęłam świrować, powiedzieli mi, żebym się uspokoiła i upewniła, że to nie był żart" – opowiadała.

Loterie i inne formy zachęcania ludzi do szczepień wprowadzają różne amerykańskie stany, ponieważ liczba mieszkańców USA w wieku 16 lat i starszych przyjmujących preparat przeciwko koronawirusowi gwałtownie spadała od początku kwietnia.

Według danych CNN zainteresowanie szczepieniem przeciwko COVID-19 wzrosło jednak zaraz po tym, kiedy dwa tygodnie temu dyrektor Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) dr Rochelle Walensky ogłosiła nowe przepisy znoszące w większości przypadków obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez zaszczepionych.