Cypr: Atak na stację telewizyjną. Tysiące ludzi na antycovidowych demonstracjach

Sigma TV poinformowała, że "tchórzliwy atak miał miejsce w niedzielę wieczorem przed naszą siedzibą" w Nikozji. Stacja dodała, że napastnicy rzucali petardami i uszkodzili telewizyjne samochody. Tysiące ludzi, w większości bez masek, zgromadziło się w pobliżu stacji, wymachując transparentami z hasłami krytykującymi szczepionkowe certyfikaty.

AFP informuje, że "potłuczone szkło zaśmiecało ziemię, a co najmniej cztery samochody z logo Sigmy zostały uszkodzone, w tym jeden doszczętnie spalony".

Do ochrony pracowników stacji zostały użyte siły policyjne. Na portalach społecznościowych telewizji jeden z jej prezenterów zamieścił wideo przedstawiające płonące samochody i zniszczone meble w holu budynku. "Wszyscy jesteśmy bezpieczni" – napisał.

Zamieszki potępiła m.in. cypryjska przedstawicielka Komisji Europejskiej Stella Kyriakides.

"W naszej europejskiej rodzinie wolność prasy jest święta i nie podlega negocjacjom" – napisała na Twitterze polityk.

Sigma TV już wcześniej była celem protestów przeciwko restrykcjom covidowym w kraju.

Cypr - sytuacja epidemiczna

Cypr stoi w obliczu czwartej fali koronawirusa z powodu rozprzestrzeniania się wariantu Delta. Po raz pierwszy w południowej części podzielonej wyspy, liczącej mniej niż 900 000 mieszkańców, odnotowano w ubiegłym tygodniu ponad 1 000 przypadków Delty w ciągu jednego dnia.

W niedzielę zarejestrowano 858 nowych przypadków, w tym jeden zgon, co daje całkowitą liczbę 91 196 przypadków Covid-19, w tym 385 zgonów.



Od wtorku i co najmniej do 31 lipca certyfikat szczepień uzyskany trzy tygodnie po pierwszej dawce lub wyzdrowieniu z Covid lub test PCR lub test antygenowy trwający mniej niż 72 godziny będą obowiązkowe, aby wejść na każde spotkanie z udziałem powyżej 20 osób, na zewnątrz lub wewnątrz, z wyjątkiem plaż i aptek. Ma to zachęcić młodych ludzi do szczepień.

Ponad 70 proc. populacji kwalifikującej się do szczepienia otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, a 60 proc. obie dawki.



