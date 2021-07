Maląg: Tylko szczepienia mogą powstrzymać czwartą falę pandemii

Minister Maląg uczestniczyła w Więsławicach w gminie Kowal w pikniku rodzinnym. Poza liczny atrakcjami dla osób w każdym wieku wójt gminy zorganizował na terenie przy szkole punkt szczepień przeciw COVID-19. Mieszkańcy mieli do wyboru szczepionki jednodawkowe i dwudawkowe. Zainteresowanie było spore.

"Niezmiernie się cieszę, za co dziękuję panu wójtowi, że zorganizował w ramach tego pikniku punkt szczepień. Kiedy jeżdżę po Polsce, czasami spotykam się z ruchami antyszczepionkowymi i słyszę wiele negatywnych rzeczy. Proszę państwa, to jest jedyna możliwość, abyśmy mogli pokonać, zapobiec czwartej fali pandemii. By nie przyniosła ona tragicznych skutków jesienią, jak największy procent Polaków musi być zaszczepiony. Zachęcam państwa do tego przede wszystkim" – powiedziała PAP minister Maląg.

Podała przykład domów pomocy społecznej, gdzie już na początku roku zaszczepiono zdecydowaną większość personelu i podopiecznych, a obecnie nie stają się one ogniskami zakażeń.

"Zdarzają się w DPS-ach tylko pojedyncze zakażenia. To pokazuje skuteczność szczepionek" – wskazała Maląg.

W swoim wystąpieniu przedstawiła mieszkańcom główne założenia Polskiego Ładu. Podkreśliła fundamentalną rolę polskiej rodziny w ramach przygotowywanych programów. Mówiła m.in. o wielkim programie wsparcia zakupu mieszkań, kolejnych środkach na opiekę nad dziećmi od 12 do 36 miesięcy, podniesieniu kwoty wolnej od podatku, a także dalszej konieczności zwiększania bazy żłobków.

Wcześniej szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej odwiedziła Ciechocinek i Włocławek.