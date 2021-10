Złe wieści z Wielkiej Brytanii. Od tygodni nie było takich wyników

To trzeci raz w kończącym się tygodniu, gdy podany bilans nowych zakażeń jest najwyższy od 20 lipca, a także szósty przypadek w ciągu ostatnich siedmiu dni z bilansem powyżej 40 tys. Niedzielna statystyka jest aż o 11,5 tys. wyższa od tej sprzed tygodnia, zaś łączny bilans z ostatnich siedmiu dni - 300 tys. - jest ponad 15 proc. wyższy niż był w poprzednich siedmiu dniach.

Również liczba nowych zgonów z powodu COVID-19 jest wyraźnie większa - o 19 - od tej z zeszłej niedzieli, a łączna statystyka za ostatnie siedem dni - 852 - jest o 8,5 proc. wyższa niż była w poprzednich siedmiu.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono prawie 8,45 mln zakażeń, z powodu których zmarły 138 584 osoby. Pod względem liczby zakażeń zajmuje ona czwarte miejsce na świecie, zaś w statystyce zgonów jest na ósmym.

Dotychczas przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostało 49,4 mln osób, a obie - 45,36 mln. Stanowi to odpowiednio 85,9 proc. oraz 78,9 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia.

Noblista stworzył niezakaźną wersję koronawirusa

Naukowcy – z których jeden jest laureatem Nagrody Nobla – stworzyli wersję SARS-CoV2, niezdolną do wywołania choroby. To doskonałe narzędzie do badań koronawirusa.

„Jeśli wirus byłby samochodem wyścigowym, to stworzyliśmy wersję bez kół. Ma silnik i wszystkie części potrzebne do jazdy, ale nie może się nigdzie ruszyć” - wyjaśnia jeden z autorów dr Joseph Luna.

Do tej pory tego typu repliki tworzyło się przez kopiowanie informacji genetycznej z RNA wirusa do fragmentów DNA, na bazie których tworzyło się nowe, odpowiednie RNA. Ta metoda okazała się nieprzydatna ze względu na długi genom SARS-CoV2. Badacze wykorzystali więc nową technikę opracowaną przez zespół z Uniwersytetu w Bernie. Składa się w niej materiał genetyczny wirusa z mniejszych fragmentów, uzyskiwanych w komórkach drożdży.

