Pielęgniarka zwolniona za poglądy pro-life. Złożyła skargę o dyskryminacji

Robyn Strader to 72-letnia pielęgniarka, która pracowała w MinuteClinic należącej do firmy farmaceutycznej CVS Pharmacy na przedmieściach miejscowości Keller w Teksasie. Kobieta została zwolniona, jak twierdzi, ponieważ odmówiono jej prawa do sprzeciwu wobec aborcji i antykoncepcji oraz nakłaniano ją do zmiany stanowiska w tych kwestiach.

Pielęgniarka: „Nie mogę uczestniczyć w ułatwianiu aborcji”

Pielęgniarka zdecydowała się złożyć skargę do Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia, wskazując na dyskryminację ze względów religijnych. „Wierzę, że całe życie ludzkie jest stworzone na obraz Boga i powinno być chronione. Z tego powodu nie mogę uczestniczyć w ułatwianiu aborcji ani brać udziału w ułatwianiu stosowania środków antykoncepcyjnych, które mogłyby zapobiec implantacji zarodka, spowodować aborcję lub przyczynić się do bezpłodności” – oświadczyła w tekście skargi.

Kobietę wspiera organizacja First Liberty Institute. Jak wskazuje prawniczka Christine Pratt, przez 6 lat firma nie miała żadnych kłopotów z zatrudnieniem Robyn Strader, a stało się tak dopiero po przyjęciu nowych wytycznych w kwestii „wszystkich usług” związanych z ciążą. „To zła praktyka zmuszanie religijnych pracowników opieki zdrowotnej do wyboru między wiarą a pracą, zwłaszcza w czasach, gdy potrzebujemy jak największej liczby pracowników opieki zdrowotnej” – zauważyła.

Usunięcie klauzuli sumienia z regulaminu firmy farmaceutycznej

Zmianie regulaminu firmy, który od sierpnia ubiegłego roku nakazuje pielęgniarkom branie udziału w stosowaniu tabletek poronnych i innych procedur aborcyjnych oraz antykoncepcji, towarzyszy usunięcie wszelkich zapisów o klauzuli sumienia ze względów religijnych. Jest to kierunek zmian propagowany obecnie przez administrację Joe Bidena, który chce zmusić wszystkich chrześcijańskich pracowników opieki zdrowotnej do brania udziału w procederze dzieciobójstwa.

Jak twierdzi pielęgniarka, menedżerka wielokrotnie podejmowała próby nakłonienia jej do zmiany poglądów, a kiedy nie przyniosło to skutku, została zwolniona. Catholic News Agency zwróciła się z prośbą o komentarz do sieci CVS Pharmacy, ale nie otrzymała odpowiedzi.

