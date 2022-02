Europa znosi większość obostrzeń sanitarnych

W Austrii od soboty w miejscach objętych do tej pory zasadą 2G (wstęp tylko dla zaszczepionych lub ozdrowieńców) została wprowadzona zasada 3G (zamiast zaświadczenia o szczepieniu, wystarczy okazać negatywny wynik testu). Dotyczy to głównie miejsc wypoczynku i rekreacji (np. kolejki linowe, wycieczki autobusowe, statki wycieczkowe, siłownie, obiekty sportowe, targi i imprezy masowe).

Austriacki rząd zapowiedział, że 5 marca większość ograniczeń sanitarnych zostanie zniesiona, m.in. wymóg okazywania certyfikatów covidowych. Aktualny pozostanie obowiązek noszenia masek FFP2 w obszarach wysokiego ryzyka (szpitale, domy opieki itp.), a także w transporcie publicznym, w sklepach, aptekach, bankach, urzędach pocztowych itp.

Portugalia odchodzi od certyfikatów covidowych

Od soboty na terenie Portugalii przestały obowiązywać certyfikaty covidowe i obecnie są one potrzebne jedynie przy wjeździe do kraju. Dotychczas obowiązywały one m.in. w lokalach rozrywki i rekreacji, a także podczas masowych imprez, w tym w salach koncertowych. W placówkach tych nie będzie też już wymagany negatywny test na obecność koronawirusa. Zniesiona została rekomendacja rządu do pracy w formie zdalnej, a także limity w liczbie klientów w placówkach handlowych. Władze zniosły też nakaz przejścia kwarantanny przez osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi.

Grecja i Cypr luzują obostrzenia w klubach i restauracjach

Również od soboty w Grecji wszystkie kluby, bary i restauracje wznawiają normalne funkcjonowanie dla posiadaczy certyfikatów covidowych z możliwością tańca i goszczenia klientów na stojąco. Od 7 lutego paszporty uprawniające do wstępu do pomieszczeń w Grecji będą ważne siedem miesięcy, pod warunkiem otrzymania dawki przypominającej szczepionki przeciwko Covid-19.

Od poniedziałku na Cyprze niezaszczepione osoby będą mogły przebywać w restauracjach, kinach, teatrach i klubach nocnych, o ile okażą negatywny wynik testu. Zwiększone również zostaną limit osób w klubach (z 50 na 250), na prywatnych zgromadzeniach (z 10 na 20) i siedzących przy jednym stoliku (z 8 na 12).

Maseczki coraz mniej potrzebne w Holandii i Hiszpanii

W Holandii w piątek zaczęły działać dyskoteki i kluby nocne. Od przyszłego wtorku obowiązek noszenia maseczek zostanie ograniczony do pojazdów transportu publicznego. Od kolejnego piątku (25 lutego) całkowicie przestanie obowiązywać przepustka sanitarna. Nadal będzie można ją uzyskać, by móc swobodnie posługiwać się nią poza granicami kraju.

W związku ze spadającą liczbą dziennych zakażeń władze Hiszpanii zniosły w czwartek obowiązek noszenia maseczek ochronnych poza zamkniętymi pomieszczeniami. Obostrzenie to wprowadzono w grudniu 2021 r., w związku z obawą o nasilenie się infekcji koronawirusem podczas szóstej fali pandemii.

Szwajcaria znosi restrykcje

Szwajcaria w czwartek zniosła prawie wszystkie restrykcje, w tym obowiązek noszenia maseczki i okazania certyfikatu covidowego przy wejściu do sklepów i restauracji. Konieczne będzie noszenie maseczek w środkach transportu publicznego oraz podczas wizyt w placówkach służby zdrowia. Ponadto od osób przyjeżdżających do kraju nie będzie już wymagane okazanie zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid-19, wyzdrowieniu lub negatywnego wyniku testu. W mocy pozostanie do końca marca zasada, że osoby, które otrzymają pozytywny wynik testu, muszą poddać się pięciodniowej izolacji.

We Francji można konsumować w kinach

We Francji w środę władze ponownie otworzyły dyskoteki i kluby nocne, zamknięte od 10 grudnia. Wznowione zostały również koncerty, a konsumpcja ponownie jest możliwa w kinach, a także na stojąco w barach. Zdaniem władz sytuacja sanitarna poprawia się na tyle, że możliwe jest również zniesienie obowiązku noszenia maseczek chirurgicznych w pomieszczeniach zamkniętych od połowy marca. Od 28 lutego noszenia maseczek nie będzie już wymagane w miejscach, do których dostęp jest uzależniony od posiadania certyfikatów szczepień.

Brytania odchodzi od obostrzeń

W związku z poprawiającą się sytuacją na wyspach w poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson ma przedstawić plan życia z Covid-19 dla Anglii, w ramach którego, jak się oczekuje, ogłosi zastąpienie wymogu izolowania się przez osoby zakażone zaleceniem. Oznaczać to będzie zniesienie ostatniej restrykcji covidowej w Anglii.

W Walii już w piątek przestały obowiązywać certyfikaty, a od 28 lutego wymóg noszenia maseczek zostanie ograniczony do transportu publicznego, sklepów i punktów usługowych oraz placówek służby zdrowia i opieki społecznej. W Irlandii Północnej we wtorek zniesiono wszystkie obostrzenia z wyjątkiem wymogu izolowania się przez osoby zakażone. Pozostałe wymogi zostały zastąpione rekomendacjami. Oznacza to, że certyfikaty covidowe nie są już wymagane do wejścia na imprezy masowe, maseczki nie są obowiązkowe w żadnych sytuacjach, lokale gastronomiczne nie muszą już zbierać informacji o odwiedzających je osobach, przestał także obowiązywać limit maksymalnie 30 osób podczas wizyt w domach.

Skandynawowie powracają do normalności

Rząd Norwegii zniósł 12 lutego większość restrykcji epidemicznych, w tym obowiązek noszenia maseczek, zachowywania dystansu społecznego czy przebywania w izolacji przy pozytywnym wyniku testu na koronawirusa.

Dania jako pierwszy kraj w Europie zniosła 1 lutego wszystkie koronarestrykcje w związku z niewielkim obciążeniem służby zdrowia w stosunku do odnotowanych wzrostów zakażeń wariantem Omikron. Od 2 lutego Duńczycy nie muszą dłużej okazywać certyfikatów o zaszczepieniu lub negatywnym teście w restauracjach, na imprezach kulturalnych i sportowych. Zniknęły limity dotyczące zgromadzeń, nie wymaga się już także noszenia maseczek w sklepach oraz w transporcie publicznym.

