Media: Prywatny telefon Liz Truss został zhakowany przez szpiegów Putina

Taką wiadomość przekazał między innymi brytyjski dziennik "Daily Mail", na którego powołał się portal tvp.info.

Dziennikarze posądzili o działania szpiegów pracujących dla prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

Prywatny telefon Truss zhakowany

Agenci, oprócz prywatnych wiadomości byłej premier Liz Truss, mogli uzyskać dostęp do ściśle tajnych szczegółów negocjacji z kluczowymi sojusznikami Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, włamania do telefonu brytyjskiej polityk miały być zauważone już w czasie, kiedy Truss była szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraju. Szczegóły sprawa mogły być jednak wówczas utajnione przez premiera Borisa Johnsona i jego najbliższe środowisko polityczne.

Gazeta "Daily Mail" podała, iż w uzyskanych przez agentów Putina wiadomościach Truss krytykowała premiera Johnsona. Sytuacja mogła więc prowadzić do potencjalnego szantażu.

Zmiana na stanowisku premiera

Przypomnijmy, że niedawno Liz Truss złożyła rezygnację z funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Polityk pełniła urząd zaledwie przez przez kilka tygodni. 6 września 2022 roku zastąpiła na stanowisku Borisa Johnsona. Przed objęciem funkcji premiera kraju Truss była szefem resortu spraw zagranicznych w rządzie Johnsona, a wcześniej między innymi sekretarzem stanu do spraw środowiska, ministrem sprawiedliwości, zaś w latach 2017-2019 pełniła funkcję głównego sekretarza skarbu.

Problemy Truss były związane z kryzysem gospodarczym w Wielkiej Brytanii oraz planowaną przez nią polityką fiskalną. Polityk proponowała cięcia podatków oraz zwiększenie zadłużenia państwa, ostatecznie jednak zmieniła zdanie i doszło do fundamentalnej zmiany programu gospodarczego, a także zmiany na stanowisku ministra finansów.

25 października br. nowym premierem Wielkiej Brytanii został Rishi Sunak.

Czytaj też:

Rishi Sunak nie otrzymał gratulacji od Putina. Rzecznik Kremla podał powódCzytaj też:

Rishi Sunak nowym premierem Wielkiej Brytanii. "Stoimy w obliczu głębokiego kryzysu"