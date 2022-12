Kraj, który jest wakacyjnym celem Polaków, wchodzi do strefy Schengen

Chorwacja od przyszłego roku będzie członkiem strefy Schengen, a to umożliwia podróżowanie bez dodatkowych kontroli. Ministrowie spraw wewnętrznych UE nie poparli natomiast jednogłośnie członkostwa w strefie Schengen Rumunii i Bułgarii. Przeciwko były Austria i Holandii – informuje Brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Według relacji, unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson ostro skrytykowała unijne kraje za odmowę przyjęcia do Schengen Bułgarii i Rumunii. – To słabość Unii, bo nie jest zjednoczona. Jestem rozczarowana i sądzę, że podzielam to rozczarowanie ze społeczeństwem Rumunii i Bułgarii – stwierdziła urzędniczka.

Ponadto Ylva Johnson przypomniała, że Komisja Europejska już dwa lata temu stwierdziła, że oba kraje spełniają wszystkie techniczne kryteria członkostwa.

Strefa Schengen. Czy jest i kto do niej należy

Strefa Schengen obejmuje obecnie ponad 4 mln km kwadratowych, na których mieszka niemal 420 mln osób. Należy do niej 26 państw – 22 z 27 krajów członkowskich UE oraz wszyscy członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Polska należy do Schengen od 2007 r.

Strefa Schengen umożliwia swobodne podróżowanie między państwami członkowskimi bez konieczności przechodzenia przez kontrolę graniczną. Każdego dnia około 3,5 mln osób przekracza granice wewnętrzne, by pracować, uczyć się lub odwiedzać rodzinę i przyjaciół, a niemal 1,7 mln osób mieszka w jednym państwie należącym do strefy Schengen, a pracuje w innym.

Obywatele państw trzecich mieszkający w UE lub odwiedzający UE jako turyści, w celach biznesowych lub jako studenci biorący udział w wymianach również mogą swobodnie przemieszczać się między państwami strefy Schengen bez konieczności przechodzenia przez kontrole graniczne.

Dla podróżnych przejeżdżających przez strefę Schengen lub planujących w niej krótki pobyt UE ustanowiła wspólne przepisy wizowe.

